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Коммерсантъ FM
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Нью-Йоркская фондовая биржа прекратит листинг акций ЦИАНа 1 августа

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) объявила о прекращении листинга акций российской компании ЦИАН. Исключение из листинга NYSE вступит в силу 31 июля 2023 года. Компанию об этом уведомили 21 июля 2023 года.

«Окончательное решение о делистинге не повлияет на коммерческую деятельность или финансовое положение компании, и мы по-прежнему сосредоточены на поддержании роста бизнеса»,— прокомментировали в ЦИАНе.

ЦИАН является ведущей платформой онлайн-объявлений о недвижимости на российском рынке.

В конце февраля 2022 года, после начала военной операции, NYSE приостановила торги акциями компаний с основным бизнесом в России. О планах провести делистинг ЦИАН NYSE объявила 15 марта.

О делистинге ценных бумаг ряда российских компаний читайте в публикации «Ъ FM» «Акции попросили на выход».

Мария Федотова

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