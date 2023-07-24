Квартальная прибыль Ryanair выросла в четыре раза

В первом квартале финансового 2024 года, завершившемся в июне, выручка ирландского лоукостера Ryanair увеличилась на 40%, до €3,65 млрд. Прибыль авиакомпании в этот период выросла почти в четыре раза, составив €663 млн. Тем самым прибыль превысила допандемийные показатели. Ryanair отмечает, что такой рост стал возможен благодаря хорошим продажам авиабилетов во время пасхальных каникул и коронации Карла III в мае, а также в связи с эффектом низкой базы — на результаты первого квартала прошлого года негативно повлиял конфликт на Украине. Кроме того, авиакомпания сообщила о существенном росте цен — средняя цена билета увеличилась на 42%, до €49.

При этом Ryanair несколько ухудшила прогнозы на год в целом. Она ожидает, что пассажиропоток составит 183,5 млн — ранее авиакомпания прогнозировала 185 млн пассажиров за год. В компании отметили, что это связано с задержкой поставок новых самолетов Boeing, а также сложной макроэкономической ситуацией. «Мы обеспокоены воздействием… макроэкономических тенденций. Потребительская инфляция, более высокие процентные ставки и ставки по ипотечным кредитам могут повлиять на потребительские расходы во втором полугодии»,— заявил генеральный директор Ryanair Майкл О`Лири. При этом в авиакомпании заявили, что сохраняют «осторожный оптимизм», ожидая некоторого роста прибыли по итогам года.

После публикации отчетности и прогнозов акции Ryanair снизились на 3,2%. С начала года они выросли на 26%.

Яна Рождественская