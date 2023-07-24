Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Благотворительность на киносъемочной площадке

В конце 2023 года в российский прокат выйдет комедийный фильм «Водитель-олигарх» с участием Павла Прилучного, Алексея Чадова и Ольги Погодиной. Съемочная команда фильма организовала ряд благотворительных акций в поддержку нескольких российских фондов. Для образа главной героини в исполнении Ольги Погодиной бренд Yvon создал платье, а ювелирный бренд Dzhanelli предоставил роскошное колье. После съемок они будут проданы в пользу благотворительного фонда «Академия жизни», поддерживающего детдомовцев-сирот. Уже сейчас на съемочную площадку в качестве гостей были приглашены воспитанники детского дома из города Собинка Владимирской области. Еще один благотворительный дар от создателей картины получит фонд помощи животным «Лесной приют»: ему перечислят средства, вырученные от продажи драгоценного колье Dzhanelli, созданного для кошки главной героини.

Предыдущая фотография
Кошка Нифа в колье Dzhanelli

Кошка Нифа в колье Dzhanelli

Актриса Ольга Погодина в платье YVON и колье Dzhanelli

Актриса Ольга Погодина в платье YVON и колье Dzhanelli

Актер Алексей Чадов, режиссер Алексей Пиманов и актер Павел Прилучный

Актер Алексей Чадов, режиссер Алексей Пиманов и актер Павел Прилучный

Актриса Ольга Погодина в платье YVON и колье Dzhanelli

Актриса Ольга Погодина в платье YVON и колье Dzhanelli

Съемочная группа фильма «Водитель-олигарх» и благотворительный фонд «Академия жизни»

Съемочная группа фильма «Водитель-олигарх» и благотворительный фонд «Академия жизни»

Следующая фотография
1 / 5

Кошка Нифа в колье Dzhanelli

Актриса Ольга Погодина в платье YVON и колье Dzhanelli

Актер Алексей Чадов, режиссер Алексей Пиманов и актер Павел Прилучный

Актриса Ольга Погодина в платье YVON и колье Dzhanelli

Съемочная группа фильма «Водитель-олигарх» и благотворительный фонд «Академия жизни»

Елизавета Федутинова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...