Благотворительность на киносъемочной площадке

В конце 2023 года в российский прокат выйдет комедийный фильм «Водитель-олигарх» с участием Павла Прилучного, Алексея Чадова и Ольги Погодиной. Съемочная команда фильма организовала ряд благотворительных акций в поддержку нескольких российских фондов. Для образа главной героини в исполнении Ольги Погодиной бренд Yvon создал платье, а ювелирный бренд Dzhanelli предоставил роскошное колье. После съемок они будут проданы в пользу благотворительного фонда «Академия жизни», поддерживающего детдомовцев-сирот. Уже сейчас на съемочную площадку в качестве гостей были приглашены воспитанники детского дома из города Собинка Владимирской области. Еще один благотворительный дар от создателей картины получит фонд помощи животным «Лесной приют»: ему перечислят средства, вырученные от продажи драгоценного колье Dzhanelli, созданного для кошки главной героини.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кошка Нифа в колье Dzhanelli Актриса Ольга Погодина в платье YVON и колье Dzhanelli Актер Алексей Чадов, режиссер Алексей Пиманов и актер Павел Прилучный Актриса Ольга Погодина в платье YVON и колье Dzhanelli Съемочная группа фильма «Водитель-олигарх» и благотворительный фонд «Академия жизни» Следующая фотография 1 / 5 Кошка Нифа в колье Dzhanelli Актриса Ольга Погодина в платье YVON и колье Dzhanelli Актер Алексей Чадов, режиссер Алексей Пиманов и актер Павел Прилучный Актриса Ольга Погодина в платье YVON и колье Dzhanelli Съемочная группа фильма «Водитель-олигарх» и благотворительный фонд «Академия жизни»

Елизавета Федутинова