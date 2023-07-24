В конце 2023 года в российский прокат выйдет комедийный фильм «Водитель-олигарх» с участием Павла Прилучного, Алексея Чадова и Ольги Погодиной. Съемочная команда фильма организовала ряд благотворительных акций в поддержку нескольких российских фондов. Для образа главной героини в исполнении Ольги Погодиной бренд Yvon создал платье, а ювелирный бренд Dzhanelli предоставил роскошное колье. После съемок они будут проданы в пользу благотворительного фонда «Академия жизни», поддерживающего детдомовцев-сирот. Уже сейчас на съемочную площадку в качестве гостей были приглашены воспитанники детского дома из города Собинка Владимирской области. Еще один благотворительный дар от создателей картины получит фонд помощи животным «Лесной приют»: ему перечислят средства, вырученные от продажи драгоценного колье Dzhanelli, созданного для кошки главной героини.
Благотворительность на киносъемочной площадке
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