Советскую мозаику на нижегородском детсаде начали закрывать утеплителем

В Нижнем Новгороде поверх мозаичного панно на детском саде №394 «Парус» начали укладывать утеплитель. Об этом сообщил активист Александр Казарин на странице «ВКонтакте».

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Произведения советского монументально-декоративного искусства в Нижегородской области не являются объектами культурного наследия, отметил господин Казарин, поэтому официально не охраняются.

«Всем понятно, что утеплять помещения детского садика необходимо. Но почему решение одной проблемы порождает другую?»— написал активист.

В конце 2018 года похожая проблема возникла с панно на фасаде бассейна «Чайка». После ремонта спорткомплекса подрядчик без согласования нанес на здание «рисунок кустарного уровня», имитировавший мозаику. Результат работы вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Заказчик потребовал удалить рисунок и создать копию, идентичную советской мозаике. Восстановлением занимались специалисты «Союза художников России».

Елена Ковалева