Стену кампуса НГТУ распишут с помощью беспилотника

Мурал на стене кампуса Новосибирского государственного технического университета будет создан при помощи беспилотника, сообщает пресс-служба вуза. Планируется, что площадь мурала составит около 400 кв м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Работа будет выполнена по эскизу российского художника Миши Most. Он возглавил команду программистов, создавших технологию, при которой дроны могут наносить точные линии, варьировать масштабность и дальность рисунков»,– говорится в сообщении. По оценкам организаторов мероприятия, такая технология может стать прорывом не только в сфере уличного искусства, но и в строительстве.

В прошлом году мэрия Новосибирска выступила с предложением убрать мурал на одном из зданий в центре города. На фасаде изображен медик, держащий в руках светящееся сердце, он посвящен тяжелой работе врачей. Автор работы - мексиканский художник Трепо Паркер. В ходе общественных обсуждений из 243 участников против демонтажа мурала высказался 241 человек.

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Оксана Павлова