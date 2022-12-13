Демонтаж мурала с врачом в Новосибирске поддержали двое участников общественных обсуждений

Художественный совет Новосибирска рекомендовал не демонтировать мурал на фасаде здания по ул. Фрунзе. На фасаде изображен медик, держащий в руках светящееся сердце, он посвящен тяжелой работе врачей. Автор работы - мексиканский художник Трепо Паркер. По данным мэрии, из 243 участников общественных обсуждений по вопросу демонтажа мурала, против высказался 241 человек.

Ранее сообщалось, что с предложением убрать мурал выступила администрация Центрального округа Новосибирска, так как «этот элемент монументально-декоративного оформления не соответствует требованиям, установленным мэрией Новосибирска».

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