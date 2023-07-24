СКР сообщил о скорой передаче в суд еще одного дела Михаила Попкова, обвиняемого в убийстве женщин

Расследование очередного уголовного дела в отношении 59-летнего Михаила Попкова, обвиняемого в убийстве трех женщин в Иркутске, находится на завершающей стадии, сообщил СУ СКР по Иркутской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

Следователями доказана причастность Михаила Попкова к совершению убийств трех женщин в 1997, 1998 годах и в 2003 году. Это подтверждено показаниями самого обвиняемого, так и протоколами осмотров мест происшествий, заключениями проведенных судебных экспертиз. «В двух случаях маньяк задушил своих жертв, третьей нанес множественные ножевые ранения»,– сообщает следственное управление.

В рамках расследования допрошены 40 свидетелей, проведены две генетические судебно-медицинские экспертизы, судебная психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого Попкова и др. В ближайшее время дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Михаил Попков приговорен к двум пожизненным срокам лишения свободы за убийство 83 человек и три покушения на убийство в период с 1992 по 2010 годы в Иркутской области.

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Оксана Павлова