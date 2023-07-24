Новосибирск обогнал по росту числа летних кафе Москву и Санкт-Петербург

В Новосибирске с 2019 года количество заведений общепита, открывающих летние веранды выросло более чем на 55,2%, рассказали «Ъ-Сибирь» в 2ГИС. При этом в Москве за этот период количество «летников» в общепите в Москве выросло на 28%, в Санкт-Петербурге — на 36%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В целом в Новосибирске более 12% заведений общепита имеют летние кафе и террасы, в Красноярске – 12%, в Омске – 8,3%. В Москве и Санкт-Петербурге на долю таких заведений приходится 15,2% и 14,9% соответственно. Самая высокая доля «летников» — в общепите Нижнего Новгорода — более 19%.

Как ранее отмечали «Ъ» участники рынка, правила установки и работы веранд упрощаются, но активность участников рынка сдерживает удорожание конструкций и мебели.

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Оксана Павлова