Суд по заявлению УФНС начал банкротство Барнаульского шпалопропиточного завода

Арбитражный суд Республики Алтай признал обоснованным заявление Федеральной налоговой службы по региону о несостоятельности ООО «Барнаульский шпалопропиточный завод» (БШЗ, Республика Алтай).

Согласно заявлению УФНС, сумма задолженностей предприятия составила около 45 млн руб. Заявление налогового органа поступило в суд в апреле этого года. Как следует из картотеки дела, суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения до 13 декабря.

Изначально заявление о банкротстве завода поступило с просьбой провести производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Однако БШЗ в отзыве на заявление просил отказать в удовлетворении этого требования УФНС и продолжить рассмотрение дела о банкротстве в общем порядке.

ООО «Барнаульский шпалопропиточный завод» зарегистрировано в 2007 году. На сайте предприятия указано, что завод являлся одним из крупнейших в России производителей элементов верхнего строения железнодорожного пути. Директором предприятия в ЕГРЮЛ указан Андрей Крылов, в 2013 году он приобрел имущественный комплекс обанкротившегося ООО «Сибирский сахар» (бывший Алейский сахарный завод»).

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Лолита Белова