В Ярославле начнут ремонт улиц Лисицына и Титова

В Ярославле с 24 июля начинается ремонт дорог на улицах Лисицына и Титова. Об этом сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Как уточнили в мэрии, сегодня подрядчики установят временные дорожные знаки и приступят к подготовительным работам. С 25 июля дорожники приступят к основным работам, в рамках которых отремонтируют асфальт, оборудуют искусственные перекрытия и нанесут разметку.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства, улицу Титова отремонтирует ООО «Восток Запад Транзит», а Лисицына — ИП Франгулян.

Согласно информации на портале госзакупок, улица Лисицына входила в один аукцион с Мукомольным переулком и улицей Кудрявцева. Общая стоимость этих работ составила 38 млн руб. Стоимость контракта на Титова (вместе с проездом Ушакова) составила 32 млн руб. Работы на всех участках должны выполнить до 29 мая 2024 года.

Алла Чижова