Имущество разреза «Инской» выставлено на торги тремя лотами на общую сумму 4,2 млрд рублей

Повторные торги по продаже имущества обанкроченного АО «Разрез «Инской» (ведет добычу угля подземным способом в Беловском муниципальном округе Кузбасса) назначены на 14 августа в форме публичного предложения. Продажа проводится тремя различными лотами со стартовыми ценами в 450 млн руб., 3,1 млрд руб. и 589,4 млн руб. В первый и второй лоты включено залоговое и незалоговое имущество должника. В составе третьего продается дебиторская задолженность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Белкин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Белкин, Коммерсантъ

По условиям торгов подача заявок начинается с 24 июля, при этом предусмотрено снижение стартовой цены каждые три календарных дня в семь этапов. Для лота №1 график снижения установлен так, что после первого этапа с ценой в 450 млн, уже на втором она снижается до 135 млн, на третьем до 90 млн руб. и на последнем до 30 млн руб. По лоту №2 график предусматривает поэтапное снижение цены с 3,15 млрд руб. до 200 млн руб. Продажа лота с дебиторской задолженностью проводится в форме закрытой подачи предложения.

АО «Разрез «Инской» признано банкротом в июне 2020 года. Первые торги по продаже его имущества проводились 19 июля в форме открытого аукциона со стартовыми ценами лотов на 10% выше. Заявки на торги не поступили, и они были признаны не состоявшимися.

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Игорь Лавренков, Кемерово