В Алтайском крае планируется строительство нового корпуса больницы скорой помощи за 3 млрд рублей

Проект строительства нового корпуса краевой больницы скорой помощи разрабатывается в Алтайском крае. «Нужен новый корпус — с современным операционным блоком, а также с реанимационным отделением»,– сказал губернатор Виктор Томенко. Проект будет согласован с Минздравом. Стоимость его реализации составит 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава региона отметил, что ежегодно за помощью в краевую больницу обращаются 52 тыс. пациентов в год, еще 20 тыс. находятся на стационарном лечении.

Он также напомнил, что в регионе есть потребность федеральной поддержки еще одного проекта в сфере здравоохранения – строительство хирургического корпуса онкодиспансера в Барнауле. «Разработано и согласовано с федеральным центром имени Блохина медицинское задание для разработки проектной документации»,– сказал губернатор.

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Оксана Павлова