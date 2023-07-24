Суд арестовал имущество ООО «Порт Пермь»

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о принятии обеспечительных мер в виде ареста всего движимого и недвижимого имущества ООО «Порт Пермь». Арест наложен в рамках иска надзорного органа, ответчиками по которому выступают АО «Порт Пермь», ООО «Порт Пермь» и бывший совладелец АО Чарльз Батлер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прокуратура требует признать отсутствующим право ООО на имущество, которое ранее принадлежало АО «Порт Пермь», но в 2014 годы было передано в качестве вклада в уставный капитал дочерней компании. Кроме того, Генпрокуратура требует признать ничтожной сделку, в рамках которой АО «Порт Пермь» получило заем от Чарльза Батлера под залог имущества ООО «Порт Пермь» более 160 млн руб. Право залога прокуратура также просит признать отсутствующим.

Ранее группа акционеров, подконтрольная господину Батлеру контролировала более 79% акций АО «Порт Пермь». Затем суд согласился с позицией ФАС, что иностранное лицо незаконно получило контроль над стратегическим предприятием и удовлетворил ее требования о передаче акций Росимуществу. В итоге АО «Порт Пермь» был включен в план приватизации на 2023-2025 годы.