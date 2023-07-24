На этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит несколько регионов Сибири. Планируется, что 26 июля он прибудет в Горно-Алтайск, где проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России. В прошлом году Михаил Мишустин во время своего рабочего визита на Алтай ознакомился с проектами туристических комплексов и провел совещание по вопросам развития туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

27 июля запланирована его поездка в Красноярский край. Премьер-министр посетит в Норильске Надеждинский металлургический завод им. Б.И.Колесникова и физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка».

Во время рабочей поездки Михаил Мишустин также встретится с главами регионов Дальневосточного федерального округа и Сибирского федерального округа, сообщает Telegram-канал правительства.

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Оксана Павлова