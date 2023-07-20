Минобороны сообщило о новых «ударах возмездия» по Одессе, Николаеву и Ильичевску

Пресс-служба Минобороны России сообщила, что в рамках «ударов возмездия» российские силы атаковали объекты военной инфраструктуры в районах Одессы и Ильичевска Одесской области, а также Николаева. По данным ведомства, были поражены цеха производства и места хранения безэкипажных катеров, объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевск Одесской области»,— сообщило ведомство.

«Кроме того, в районе города Николаев уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ»,— заявил представитель ведомства. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены»,— добавил он.

Ранее ВСУ сообщили о повреждении объектов логистики и административного здания в Одессе. Глава Николаевской области сообщал, что в результате обстрела ранения получили девять человек, в том числе дети, есть погибшие. Минобороны России неоднократно утверждало, что ударов по гражданским объектам не наносит.

Минобороны начало отчитываться об «ударах возмездия» после атаки беспилотниками Крымского моста. 18 июля, на следующий день после атаки, российские войска нанесли удар по объектам в районе Одессы, где якобы изготавливали безэкипажные катера.

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