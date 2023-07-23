Умер один из первых исполнителей песни «День Победы» Эдуард Лабковский

В возрасте 84 лет умер один из первых исполнителей песни «День Победы», также исполнявший песню «Наша служба и опасна и труда», Эдуард Лабковский. Он умер вчера, 22 июля, сообщила ТАСС пресс-секретарь Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова Валентина Максимова. Причину и место смерти она не назвала.

Эдуард Лабковский — заслуженный, а также народный артист РСФСР.

«О дате и месте прощания сообщим дополнительно»,— сообщили в ансамбле Александрова Минобороны РФ.

В 1972 году Эдуард Лабковский стал солистом хора Краснознаменного ансамбля песни и пляски им. Александрова. В последнее время был солистом Центрального пограничного ансамбля ФСБ России.

Мария Федотова