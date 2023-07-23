Дюжинный рекорд

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии и принес Red Bull историческое достижение. Для австрийской команды это уже двенадцатая подряд победа. Такая серия ранее ни одной «конюшне» не удавалась. Вторым в Венгрии был Ландо Норрис, подтвердивший, что взлет McLaren на прошлом этапе не был случайным. Третьим — второй номер Red Bull Серхио Перес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макс Ферстаппен (справа) и Серхио Перес

Фото: Marton Monus , Reuters Макс Ферстаппен (справа) и Серхио Перес

Фото: Marton Monus , Reuters

Гран-при Венгрии не относится к гонкам, от которых болельщики ждут чего-то необычного. Это в бельгийском Спа-Франкоршаме с его непредсказуемой погодой и заковыристой конфигурацией трассы вечно случается что-то эдакое. А на «Хунгароринге» все бывает спокойно. Ну, не «обгонная» это трасса. Она не медленная, она не быстрая, она — средненькая. И гонки на ней чаще всего получаются такими же. Но в субботу даже пресный венгерский этап вдруг принялся намекать болельщикам на то, что в нем все же будет острота. Квалификацию ведь выиграл Льюис Хэмилтон. Пару лет назад это было бы рутиной, ведь все-таки до Венгрии-2023 британец 103 раза завоевывал первое место на старте, но эпоха гегемонии Mercedes осталась в прошлом, так что первой позиции на стартовом поле семикратный чемпион мира не видел уже с 2021 года. Неудивительно, что радовался он успеху, по его собственному признанию, так, словно ничего подобного с ним ранее не случалось. И пусть Макса Ферстаппена Хэмилтон опередил всего на три тысячных секунды, пусть сам голландец отмечал, что решающий квалификационный круг у него просто не совсем получился и поводов считать, что у Red Bull проблемы, нет, надежда на то, что кто-то бросит вызов утомляющему превосходству лидера чемпионата мира жила. Правда недолго.

Лидерство Хэмилтона испарилось еще до того, как машины нырнули в первый поворот. Старт он провел настолько безобразно (он даже извинялся за него перед командой), что пропустил вперед не только Ферстаппена, который в любом случае рано или поздно его бы обогнал, но еще и пару гонщиков McLaren — Оскара Пиастри и Ландо Норриса. Ну а что бывает, когда Ферстаппена на его нынешней машине выпускают на оперативный простор, все давно знают. Он очень быстро делает так, что о нем все забывают. Потому как он где-то там далеко в своей недосягаемой лиге занят своими проблемами. Нынешний венгерский этап исключением не стал.

И тут стоит привести слова голландца, сказанные им после финиша. Они очень точно описывают его видение гонки: «Хороший старт, нырнул на внутреннюю траекторию, знал, что поворот останется за мной. И все получилось. Ну а потом это была уже моя гонка».

В итоге Ферстаппен привез ближайшему преследователю более полуминуты отрыва.

В принципе были все шансы на то, что первая тройка именно в порядке Ферстаппен—Пиастри—Норрис и финиширует: все-таки McLaren в последнее время добилась солидного прогресса, позволяющего претендовать на звание лучшей после Red Bull команды. И если после Сильверстоуна боссы команды уверяли, что это был лишь эпизод, что на более медленных трассах их машина не так быстра, но теперь очевидно, что она хороша на трассах всех типов. Но к финишу в первой тройке все же случились изменения. Пиастри, которому откровенно не повезло две недели назад в Сильверстоуне, где он лишился места на подиуме, первого в своей только в этом году начавшейся в «Формуле-1» карьере, не повезло и в этот раз. Сначала его за счет более раннего пит-стопа обошел Норрис, который вцепился за второе место и уже не отпускал его. Затем Пиастри и из топ-3 выпал. Австралиец не сумел справиться ни с Серхио Пересом, вновь показавшим, что он умеет подниматься из глубин пелотона после неудачной квалификации (если мексиканец и дальше будет так нервировать боссов Red Bull, они, не исключено, предпочтут нанять ему замену, не зря же в младшую команду «быков» Alpha Tauri пригласили полгода остававшегося без работы Дэниела Риккардо), ни с Хэмилтоном, который все-таки поймал темп и оттеснил Пиастри на пятое место.

Венгерская победа Ферстаппена стала исторической для Red Bull. Дело в том, что команда выиграла уже двенадцатую гонку подряд (серия началась еще в конце прошлого сезона).

Такую победную стабильность еще не демонстрировала ни одна «конюшня». Прежнее достижение, в 11 побед, было установлено McLaren еще в 1988 году, когда за команду выступали великие Ален Прост и Айртон Сенна. Тогда из 11 стартовых гонок 7 — выиграл Сенна, а еще 4 — Прост. В паре Ферстаппен—Перес первый внес в рекордную копилку десять побед, второй — две. Девять из триумфов голландца пришлись на нынешний сезон. Неудивительно, что от Переса он оторвался уже на 110 очков.

Александр Петров