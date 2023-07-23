Француз Маршан побил мировой рекорд Фелпса 2008 года на дистанции 400 м комплексом

Французский пловец Леон Маршан занял 1-е место в финальном заплыве на дистанции 400 м комплексом на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта. Он побил мировой рекорд, установленный олимпийским чемпионом американцем Майклом Фелпсом в 2008 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stefan Wermuth, Reuters Фото: Stefan Wermuth, Reuters

Маршан проплыл дистанцию за 4 мин. 2,5 сек. Вторым стал Карсон Фостер из США (+4,06 сек.), 3-е место занял японец Даийа Сето (+4,09).

Рекорд Фелпса 4 мин. 3,84 сек., установленный на Олимпиаде в Пекине, был последним непобитым личным рекордом 23-кратного олимпийского чемпиона.

Маршану 21 год. Он выиграл золото на дистанциях 400 м и 200 м комплексом, а также серебро в заплыве на 200 м баттерфляем на ЧМ по водным видам спорта 2022 года.

Майкл Фелпс, которому сейчас 38 лет, является абсолютным рекордсменом по количеству золотых наград (23) и наград в сумме (28) в истории Олимпийских игр.

ЧМ-2023 по водным видам спорта проходит в японской Фукусиме с 14 по 30 июля.

Мария Федотова