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Два удара — два гола

«Зенит» обыграл в стартовом матче чемпионата России «Пари НН»

ФК «Зенит» с победы начал очередной чемпионат России, обыграв в гостях клуб «Пари НН» 2:0. Два гола в ворота соперника провел колумбийский форвард Матео Кассьерра, забивший столько же за весь предыдущий чемпионат. Тренер команды Сергей Семак теперь рекордсмен по количеству побед, одержанных с командой.

«Зенит» преподнес настоящий мастер-класс на тему «Как преобразовать удары в голы». Нанес по воротам соперника всего два удара — и оба оказались результативными. Еще один раз Матео Кассьерра головой послал мяч в перекладину.

Что еще удивило в этом матче — стартовый состав, выбранный Сергеем Семаком. В нем не оказалось бразильского форварда Малкома. Тот близок к переходу в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Саудиты сейчас «взрывают» трансферный рынок, приглашая звезд из европейских чемпионатов. К ним уехали Криштиану Роналду, Нголо Канте, Роберто Фирмино и другие известные игроки. Только благодаря интересному предложению, сделанному клубом «Интер Майами», Лионель Месси отправился не на Средний Восток, а в MLS — североамериканскую футбольную лигу. За Малкома «Аль-Хиляль», как сообщают инсайдеры, готов заплатить «Зениту» €60 млн. Сам игрок по контракту будет получать в год порядка €18 млн — это больше зарплаты 26-летнего бразильца в «Зените» в три с лишним раза.

Сергей Семак подтвердил факт переговоров о продаже Малкома, пояснив перед матчем с «Пари НН», что игрок остался в запасе, чтобы не получить травму и не сорвать сделку. Ожидается, что о трансфере лучшего бомбардира Российской премьер-лиги прошлого сезона (23 гола в 28 матчах) может быть объявлено уже в понедельник, 24 июля.

Неизвестно, вышел бы Малком на поле, если бы «Зенит» не мог долгое время распечатать ворота соперника по первому туру чемпионата России. Но в начале второго тайма красную карточку увидел перед собой защитник нижегородской команды Виктор Александров, сбивший Зелимхана Бакаева, и вскоре Кассьерра забил первый гол. К слову, с передачи Бакаева. А затем и второй — после навеса Вячеслава Караваева. Форвард из Колумбии продемонстрировал в этой игре удивительную эффективность: забил два гола — столько же, сколько за весь прошлый чемпионат. Помогла вера главного тренера: тот ставил колумбийца в состав, даже когда Кассьера бегал по полю вхолостую, а болельщики требовали его продать. Другим героем матча, если ориентироваться на статистику, стал Бакаев: на его счету удаление соперника и голевая передача.

Бакаев не так часто получает место в стартовом составе «Зенита», как Андрей Мостовой и Александр Ерохин, вышедшие в этот раз с первых минут. Откровенно не пошла игра только у Мостового, которого Сергей Семак заменил после перерыва на Мантуана. Остальные оправдали доверие главного тренера. Во всяком случае, не было заметно отсутствие Малкома и Вендела, который вообще решил не возвращаться в «Зенит» из отпуска. На высоком уровне провели игру Дуглас Сантос и Вильмар Барриос. Чуть менее ярко выглядел Клаудиньо.

Но что можно сказать точно: «Зенит» смотрелся гораздо лучше всех других фаворитов чемпионата, потерявших очки в первом туре («Динамо» проиграло дома «Краснодару» 1:3, ЦСКА — в гостях «Уралу» 1:2, «Локомотив» на своем поле поделил очки с «Рубином» — 2:2). Петербуржцы почти не отдавали мяч сопернику, практически весь матч кружили вокруг чужой штрафной, сделав для победы ровно столько, сколько требовалось. Кстати, для Сергея Семака это победа стала 126-й по счету во главе «Зенита». По этому показателю он опередил двух легендарных наставников команды — Павла Садырина, который привел команду к победам в 125 матчах, и Юрия Морозова, на счету которого 121 виктория. Для 126 побед Семаку потребовались 210 матчей.

Сожалеть можно только о том, что удаление игрока «Пари НН» вышло спорным (ему показали красную карточку после просмотра монитора) и снова дало повод болельщикам других команд говорить о том, что «Газпром», спонсор сине-бело-голубых, «включил админресурс». Но эти разговоры уже давно стали привычным фоном для выступлений «Зенита» — их ведут с первого до последнего тура. Это не мешает команде добывать титулы.

Следующую игру клуб из Петербурга проведет в гостях против «Ростова» 29 июля, а во вторник, 25 июля, «Зенит» ждет матч на Кубок России против «Ахмата». Он состоится на «Газпром Арене».

Кирилл Легков

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