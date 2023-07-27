Восток в чайхане «Чабрец»

Ресторанная группа Che открыла в поселке Солнечное загородную чайхану «Чабрец».

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Фото: ресторан «Чабрец» Интерьер ресторана «Чабрец»

Фото: ресторан «Чабрец»

Большой дом с крытой летней верандой, множеством живых растений, национальными деталями и элементами в декоре — восьмой ресторан сети с восточным колоритом. Здесь всегда обилие свежих овощей и зелени, жарятся шашлыки на углях, ягненок на вертеле, дымится казан плова, делается свежая выпечка. Блюда готовят по традиционным рецептам Узбекистана, Азербайджана, Ирана и Турции. Кухней руководит бренд-шеф сети Анатолий Цай.

В концепции заведения — разнообразие в меню. Поэтому можно попробовать блюда японской и европейской кухни. «Чабрец» подходит и для дружеских вечеринок, и для семейного отдыха: работают детская комната и зал караоке.

Елена Федотова