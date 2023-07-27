Лето в «Тайге»

В сезонное меню шеф-повар ресторана «Тайга» Иван Михайлов включил легкие летние блюда: холодный борщ, окрошку на тане, салат с тунцом и красным апельсином, хрустящие чипсы из мраморной говядины с гуакамоле и томатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летняя терраса ресторана «Тайга»

Фото: Валентин Беликов Летняя терраса ресторана «Тайга»

Фото: Валентин Беликов

Горячее — бок ягненка, запеченная лопатка ягненка, шашлык из вырезки мраморной говядины — можно брать на компанию. Хиты летней террасы с раскидистыми оливами — пицца из дровяной печи: горгонзола-груша или пармская ветчина-руколла, а также напитки собственного производства: домашний квас, морс и авторские коктейли.

В качестве десерта подают свежее пирожное: лимон и ягодный эклер и конфеты ручной работы.

Гастрономические деликатесы (сесину, хамон, редкие сорта сыров), а также выпечку и напитки можно заказать с собой для пикника.

Кухня ресторана позиционируется как авторская европейская и паназиатская на каждый день.

Елена Федотова