Bellevue на высоте

Шеф-повар ресторана Bellevue Даниил Котов обновил летнее меню, сделав акцент на петербургской гастрономии в авторском прочтении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьер ресторана Bellevue

Фото: Bellevue Интерьер ресторана Bellevue

Фото: Bellevue

Непривычное сочетание ингредиентов и технологий приготовления позволяет придать блюдам многогранность вкуса. Шеф рекомендует начать с лосося гравлакс и копченого палтуса с щучьей икрой и чипсами из бородинского хлеба, а на горячее попробовать медальоны из телятины с беарнским соусом и молодыми овощами или домашнюю пасту с крабом, цукини и спаржей.

Стоит обратить внимание на филе лосося с хрустящими крокетами из цветной капусты и нежным соусом «шампань». Стейк лосося приготовлен методом сувид и обжарен на гриле. Для жаркого летнего дня — блюда с освежающим и легким вкусом: карпаччо из лосося с тунцом и соусом песто; холодный суп гаспачо с фермерской страчателлой и клубникой.

В десертной карте — новинки с тропическим вкусом: «малибу» — миндальный бисквит с ананасовым компоте, цитрусовым кремом и кокосовым муссом; «анжу блан» — груша, томленная в красном вине с пряностями, подается с ванильным мороженым, с добавлением белого вина и сыра дорблю.

Видовой ресторан Bellevue на девятом этаже «Гранд Отеля Мойка 22» открывает круговой обзор исторического центра Петербурга и вид на Эрмитаж и Дворцовую площадь.

Елена Федотова