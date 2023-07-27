Изакая-бар Joon в японском стиле

На острове Новая Голландия открылся летний изакая-бар Joon — новый поп-ап-проект от команды Kuznyahouse.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блюда из меню изакая-бара Joon

Блюда из меню изакая-бара Joon



Это музыкальный бар на открытом воздухе с аналоговой винтажной саунд-системой для прослушивания музыки только на физических носителях — CD, кассетах и виниле. В меню — еда в стиле изакая, традиционных питейных заведений Японии, от шеф-повара ресторана Kuznyahouse Руслана Закирова.

Сегодня изакая-бары — модный тренд, пришедший в Петербург из Москвы. В японских заведениях принято делиться едой, поэтому блюда подаются в стол — это в основном кусочки мяса, курицы, нанизанные на шпажки, морепродукты, кимчи, водоросли. Меню не большое, но стопроцентно выражающее концепцию. Здесь на винтажной посуде подают, например, молодую морковь со сметаной-васаби, жаренную на гриле Robata; цыпленка с японским соусом таре; хрустящие куриные крылышки; яйцо с копченой красной икрой; водоросли с яблоком и ореховой заправкой; гребешки с нори и другие блюда.

Коктейли делает команда барменов Kuznyahouse: смешивают, например, грейпфрутовую настойку и коридал личи в легкий Lychee Spritz, а джин, конфетную воду и японский сидр — в K-ISO Cloud. Винную карту составил сомелье Антон Корчак, известный по проекту Hidden Wine Train.

В Joon планируются камерные концерты и коллаборации с барными и музыкальными проектами.

Елена Федотова