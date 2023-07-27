Noto вдохновлен Сицилией

На Петроградской стороне, в кластере One Trinity Place, открылся итальянский ресторан Noto, названный в честь города на острове Сицилия.

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Интерьер ресторана Noto



В меню от шеф-повара ресторана Павла Скворцова (White Rabbit, Fresa’s) — 50 позиций, это сезонные специалитеты и блюда по сицилийским рецептам с авторскими штрихами. Павел придерживается минимализма: курс на Сицилию он подчеркивает выбором ингредиентов, авторский подход выражается в переосмыслении классики, в собственном стиле вкусовых сочетаний и подаче. Здесь готовят закуски из свежих морепродуктов, пасту, ризотто. В качестве старта можно попробовать карпаччо из гребешка с фенхелем или тартар из томатов с маринованным в колатуре (соусе из анчоусов) огурцом и сливочным сыром. В продолжение делают подходящую для большой компании пасту алла норма с рикоттой, которую засаливают сами.

Интерьером занималась студия Ula. За основу взят минимализм, детали декора и обстановки связаны с образом города Ното. Столы, барные стойки и обрамление стен сделаны из светлого высокогорного кварцита, камень и дерево в интерьере сочетаются со стеклом и сталью в разных текстурах.

Елена Федотова