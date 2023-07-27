Аутентичная «ПерезаГрузия» в центре

На улице Маяковского открылся ресторан грузинской кухни «ПерезаГрузия». Его создатели и совладельцы — Елизавета Абрамидзе и Иракли Маланиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьер ресторана «ПерезаГрузия»

Фото: Эдуард Григорян Интерьер ресторана «ПерезаГрузия»

Фото: Эдуард Григорян

Иракли — уроженец Грузии, историк по образованию. Десять лет назад он переехал в Петербург и прошел путь от официанта ресторанов «Чача», Pepela, «Хинкальная на Неве» до совладельца и создателя своего заведения. Елизавета Абрамидзе (девичья фамилия Мартынова) — российская фигуристка, кандидат в мастера спорта, участница мировых ледовых шоу.

Шеф-повар Циала Сичинава — из грузинского региона Самегрело, двадцать лет трудится в системе общественного питания: работала в «Эларджи» су-шефом и шеф-поваром в «Хинкальной на Неве». Су-шеф ресторана — Нана Нанава, соотечественница шефа. Вся команда — настоящие адепты грузинской кухни, которые знают ее по семейным и национальным традициям. Поэтому в «ПерезаГрузии» готовят только аутентичную еду и не приветствуют новшества, не связанные с традициями.

В меню — 11 разделов. В горячих закусках заслуживает внимания долма с сочным фаршем в тончайших виноградных листьях, в разделе супов — татариахни и чанахи с бараниной, из выпечки стоит попробовать ачму. А хинкали здесь имеют именно ту упругость теста, которая не позволяет бульону сразу выливаться, что, между прочим, удается только профессионалам.

Елена Федотова