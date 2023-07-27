Премиального жилья прибавилось

По итогам первого полугодия 2023 года объем предложения на первичном рынке элитного жилья Санкт-Петербурга составил около 1000 квартир и апартаментов общей площадью 136,9 тыс. кв. м. На фоне пополнения рынка новыми объектами, а также в связи с невысокой покупательской активностью показатель увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С января по июнь наблюдалась умеренная девелоперская активность по выводу новых жилых комплексов на рынок. Объем нового предложения составил 96 лотов, или 14,5 тыс. кв. м

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ С января по июнь наблюдалась умеренная девелоперская активность по выводу новых жилых комплексов на рынок. Объем нового предложения составил 96 лотов, или 14,5 тыс. кв. м

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Такие данные приводит консалтинговая компания NF Group. Как подсчитали ее аналитики, 50% элитного жилья на первичном рынке (около 500 квартир и апартаментов) экспонируется во введенных в эксплуатацию домах, что свидетельствует о снижении активного пополнения рынка новым предложением. Количество элитных лотов в продаже остается на уровне, сопоставимом с четвертым кварталом 2021 года, и составляет около 1000 квартир и апартаментов. При этом общая площадь объектов в экспозиции увеличилась с конца 2021 года на 30%, что, с одной стороны, обусловлено высоким интересом покупателей к малогабаритным лотам и, как следствие, более активными продажами этого формата, а с другой — пополнением рынка квартирами большей площади, отмечают в NF Group. Так, средняя площадь квартиры в экспозиции за год увеличилась на 10 кв. м и составила 133 кв. м. С июня 2022 года средневзвешенная цена в элитной новостройке снизилась на 8% и составила 549 тыс. рублей за квадратный метр, средняя цена на вторичном рынке снизилась на 4%, до 529 тыс. рублей за квадратный метр.

В компании говорят, что с января по июнь наблюдалась умеренная девелоперская активность по выводу новых жилых комплексов на рынок. Объем нового предложения составил 96 лотов, или 14,5 тыс. кв. м.

Лидером по общей площади элитных квартир и апартаментов в продаже стал Петровский остров, где сосредоточено 39% предложения. На втором месте — Петроградская сторона (35%). Замыкает тройку лидеров Крестовский остров, нарастивший за год свою долю на 5 п. п., до 11%, за счет старта продаж в комплексе Astrvm.

Несмотря на фиксируемый в течение года интерес покупателей к лотам с готовой отделкой, рынок элитной недвижимости Санкт-Петербурга пока не успел адаптироваться к трансформировавшимся запросам покупателей: наибольшая доля высокобюджетного жилья предлагалась без отделки — 78%, в то время как предложение с финишной отделкой составило 6% и было представлено только в двух объектах: Cheval Court и One Trinity Place.

Основную долю в структуре предложения составили квартиры и апартаменты во введенных в эксплуатацию домах — 50% от общей экспонирующейся площади (+12 п. п за год благодаря рекордному объему ввода в 2022 году). Доля лотов в новостройках на низкой стадии готовности, напротив, снизилась на 18 п. п., составив 17%. Активность девелоперов по выводу новых объектов с начала 2022 года можно охарактеризовать как умеренную, в связи с чем в структуре предложения увеличивается доля лотов в уже сданных или находящихся на высокой стадии строительной готовности объектах.

По итогам июня 2023 года средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитной недвижимости составила 549 тыс. рублей за квадратный метр, что на 8% ниже показателя аналогичного периода 2022 года. В то же время по сравнению с концом 2022 года показатель продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 2%.

Средневзвешенная цена на вторичном рынке элитной недвижимости в жилых комплексах центральных районов города, построенных после 2010 года, составила 529 тыс. рублей за квадратный метр, снизившись на 4% по сравнению с концом 2022 года.

Андрей Соловьев, партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group, говорит: «Изменение запросов покупателей, которое мы наблюдали в 2022 году, привело к ситуации, когда предложение на первичном рынке оказалось не вполне релевантным новым требованиям, в частности, возросшему интересу к квартирам и апартаментам с чистовой отделкой. Вследствие этого часть покупателей переориентировалась на вторичный рынок. По мере появления объектов с новым качественным предложением, ценовая политика и квартирография которых будут соответствовать конъюнктуре рынка, можно ожидать постепенного восстановления спроса. В том числе покупательская активность будет стимулироваться посредством пополнения предложения малогабаритными лотами, вымывание которых произошло в начале 2022 года».

До конца 2023 года в Санкт-Петербурге ожидается старт продаж нескольких элитных домов в Центральном районе общей жилой площадью более 20 тыс. кв. м. Также до конца 2023 года запланирован ввод в эксплуатацию четырех объектов, площадь которых составляет 46 тыс. кв. м.

В краткосрочной перспективе можно ожидать сохранения сдержанной политики ценообразования со стороны девелоперов: в первые месяцы 2023 года тренд на квартальное снижение средневзвешенной цены, наблюдаемый в течение 2022 года, был прерван, тем не менее на фоне высокой конкуренции со стороны вторичного рынка предпосылок для увеличения темпов прироста цены нет, заключают эксперты NF Group.

Денис Кожин