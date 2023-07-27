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Добавить зелени общественности

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В Петербурге в последнее время открылись десятки новых общественных пространств. А в ближайшие полтора года может появиться еще около сотни таких объектов. Причем трендом последних лет стало открытие общественных пространств не только в центральных частях города, но и в спальных районах. Все больше девелоперов создают такие площадки в рамках жилых комплексов: подобные проекты повышают привлекательность недвижимости, а значит, затраты на их создание окупаются.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Потенциал подобных мест в городе огромен, вероятно, перенасыщения такими проектами быть не может. Как показывает практика, креативные кластеры и подобные им площадки могут становиться катализатором процесса преобразования всей прилегающей недвижимости. Затраты на создание подобных площадок относительно невысоки, нередко они располагаются в депрессивных зонах и не требуют каких-то серьезных капиталовложений и реконструкции объектов, которые чаще всего арендуются. Зато, становясь модным, место начинает привлекать все новых и новых арендаторов, повышая поток инвестиций в соседние объекты.

В Петербурге еще тысячи гектаров неосвоенного «серого пояса», где общественные пространства могут стать инвестиционным авангардом. Однако, как отмечают эксперты, для преобразования таких территорий и промышленных объектов требуется программа, поддержанная на городском уровне. Без помощи чиновников все новации будут носить точечный характер. Инвесторам нужны изменения в Генплан, которые сделают освоение бывших промзон в центре города системным.

Что касается создания общественных пространств, то городу участвовать в процессе не нужно — частный капитал все сделает сам. Однако город мог бы создавать новые зеленые территории, парки и скверы. За последние почти тридцать лет новых зеленых зон в городе не появлялось: последним был заложен Парк 300-летия Петербурга в октябре 1995 года.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Петербург. Новые пространства»

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