«Зенит» объявил о трансфере серба Эраковича

Защитник Страхиня Эракович перешел из сербского клуба «Црвена Звезда» в «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба. Соглашение рассчитано на четыре года. Его можно будет продлить на сезон.

По данным сербского спортивного портала Maxbet Sport, московский «Спартак» согласовал трансфер футболиста, но затем «Зенит» сделал более выгодное предложение.

Страхине Эраковичу 22 года. С лета 2020 года он играл за команду «Црвены Звезды» из Белграда. Футболист сыграл за клуб 107 матчей, на его счету 3 голевые передачи. Он трижды выиграл чемпионат и Кубок Сербии. В составе сборной Сербии он сыграл в пяти матчах и забил один гол.

В прошлом сезоне «Зенит» пятый раз подряд выиграл чемпионат России. 15 июля «Зенит» в рекордный восьмой раз выиграл суперкубок России.

Анастасия Ларина