Русские ракетки испекли баранки

Первая после Wimbledon теннисная неделя ознаменовалась двойным успехом российских теннисистов. Сначала в Бостаде на Nordea Open — турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом €562 тыс.— свой 14-й за карьеру титул завоевал Андрей Рублев, переигравший трехкратного финалиста турниров Большого шлема норвежца Каспера Рууда. А затем в Будапеште на Hungarian Grand Prix, аналогичном по уровню состязании Женской теннисной ассоциации (WTA) c призовым фондом $250 тыс., сенсационно отличилась Мария Тимофеева. Занимая в мировом рейтинге лишь 246-е место и находясь в статусе lucky loser, она выиграла свой первый же турнир WTA, в котором принимала участие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев завоевал второй в нынешнем сезоне и 14-й за карьеру титул ATP

Фото: Anders Bjuro / TT News Agency / AP Андрей Рублев завоевал второй в нынешнем сезоне и 14-й за карьеру титул ATP

Фото: Anders Bjuro / TT News Agency / AP

Решение Андрея Рублева выступить на Nordea Open — грунтовом турнире, который проводится в Бостаде, курортном городе на западе Швеции, на первый взгляд выглядело довольно неожиданным. Ведь после Wimbledon представители теннисной элиты в большинстве своем берут короткий отпуск перед американской серией на харде. Однако Рублев к летним каникулам не привык. Неслучайно свой первый титул он завоевал шесть лет назад в хорватском Умаге как раз 23 июля, а в 2019 году примерно в это же время дошел до финала в Гамбурге. В итоге на прошлой неделе российский теннисист оказался единственным четвертьфиналистом Wimbledon, принявшим участие в соревновании АТР.

Для турнира категории 250 сетка в Бостаде была для Рублева не очень простой. Обыграв в первом круге своего соотечественника Павла Котова, занимающего сейчас в мировом рейтинге высшее в своей карьере 89-е место, он легко справился с Александром Зверевым из Германии, который, хотя и переживает не лучшие времена, но остается крайне опасным соперником. В полуфинале же Рублева ждал второй подряд представитель топ-20 — прошлогодний чемпион Nordea Open аргентинец Франсиско Серундоло.

Этот матч получился очень упорным, продолжался без малого три часа, но россиянину удалось победить в трех партиях.

В финале соперником Рублева оказался норвежец Каспер Рууд — четвертый номер мирового рейтинга, завсегдатай шведского состязания последних лет и его чемпион 2021 года. И многое говорило о том, что скандинав является фаворитом. Дорогу к финалу Рууд преодолел достаточно легко, к тому же в субботу на отдых у него было на несколько часов больше времени. Счет предыдущих встреч был 4:2 в пользу Рублева, но два последних матча, сыгранных на итоговых турнирах АТР в Турине в прошлом и позапрошлом годах, остались за Руудом.

Воскресный прогноз погоды в Бостаде был неблагоприятным.

После своей победы Рублев рассказывал, что из-за дождя организаторы настраивались на перенос матча на понедельник, и окончательное решение по поводу его проведения было принято за час до начала игры.

В пятом гейме россиянин сделал брейк, но затем счет в первой партии сравнялся — 4:4. Тай-брейк Рублев сыграл намного точнее, а во второй партии его преимущество неожиданно стало подавляющим. Поведя 4:0, он в затяжном гейме удержал свою подачу, после чего вскоре на первом же матчболе деморализованный Рууд допустил двойную ошибку. В итоге — 7:6 (7:3), 6:0 за 1 час 31 минуту. Рублев завоевал свой второй в этом году, пятый на грунте и 14-й за карьеру титул. Он стал первым россиянином, выигравшим титул в Бостаде, а еще, сохранив седьмое место в рейтинге АТР, поднялся сразу на три позиции в классификации, учитывающей очки, набранные в нынешнем сезоне. Там Рублев теперь занимает четвертое место, имея 3215 баллов. Для того чтобы гарантировать себе участие в итоговом турнире в Турине, по опыту последних лет ему не хватает примерно 400 очков. Добыть их он может уже на этой неделе на турнире категории 500 в Гамбурге, где получил wild card.

Тем временем на небольшом турнире WTA в Будапеште родилась, возможно, главная сенсация всего женского теннисного сезона. Автором ее стала Мария Тимофеева — 19-летняя россиянка, которая живет в Мюнхене, занимала на прошлой неделе в мировом рейтинге лишь 246-е место и, проиграв финал квалификации, попала в основную сетку в статусе lucky loser. Она провела для себя просто великолепный и одновременно трудовой турнир.

Для того чтобы на пути к финалу одолеть четырех соперниц, которые стоят в классификации WTA выше, Тимофеева потратила девять с половиной часов.

Но это не помешало ей полностью переиграть в концовке решающей встречи 100-ю ракетку мира украинку Катерину Байндль и, также взяв последнюю партию всухую, победить за 2 часа 3 минуты — 6:3, 3:6, 6:0.

Таким образом, Тимофеева оказалась первым lucky loser, завоевавшим титул WTA с тех пор, как в 2019 году это удалось нынешней седьмой ракетке мира американке Коко Гауфф. Дебютантки же турниров WTA не выигрывали их еще дольше, с 2001 года, когда на Бали это смогла сделать Анжелик Виджайя из Индонезии. Впрочем, в случае Марии Тимофеевой сочетаются оба этих статуса, поэтому ее достижение по-своему уникально. Заработав до этого лишь $126 тыс., россиянка благодаря своему триумфу в Будапеште добавила к этой сумме почти €30 тыс. В рейтинге же она, по предварительным подсчетам, поднимется на 129-е место, преодолев сразу 117 ступеней.

Евгений Федяков