Олимпийский чемпион Зайцев: я не продавал медаль на аукционе, она хранилась у Родниной

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Александр Зайцев рассказал, что не знает, кто продал его олимпийскую медаль на аукционе в США. По его словам, после развода с Ириной Родниной его награды остались у нее. Ранее дом RR Auction сообщал, что золотая медаль, завоеванная Зайцевым на ОИ-1980 в американском Лейк-Плесиде, была продана почти за $100 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Яковлев / Фотохроника ТАСС Фото: Александр Яковлев / Фотохроника ТАСС

«У меня их (медалей) не было, даже медали Инсбрука нет. Мы с Родниной жили вместе, у нас была семья. И после развода все медали остались у ее родителей, где-то там хранились. Так что понятия не имею, кто продал эти медали, я к этому отношения точно не имею»,— сказал Александр Зайцев (цитата по «РИА Новости»).

20 июля 2023 года на сайте аукционного дома RR Auction было опубликовано сообщение, что золотая медаль Зайцева 1980 года была продана за $93 748.

Александр Зайцев — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию на коньках в парном разряде (1976, 1980). Выступал за ЦСКА в паре с Ириной Родниной. Спортсмены были женаты с 1975 года. Они развелись в 1985 году уже после завершения спортивной карьеры.