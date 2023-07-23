Агент футболиста «Зенита» Вендела заявил, что полузащитник вернется в Санкт-Петербург в ближайшее время

Агент бразильского полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро объяснил, почему его клиент не прилетел в Санкт-Петербург. По словам господина Рибейро, футболисту нужно решить личные проблемы в Рио-де-Жанейро, и он присоединится к команде в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Он еще не приехал, но я уже нахожусь здесь для встречи с представителями клуба. Планирует ли он прилететь в Санкт-Петербург? Да. Когда это будет? Не сейчас. Может быть, сегодня ночью, мы пока не знаем. Проблем между ним и “Зенитом” нет. Ему нужно решить личные проблемы в Рио-де-Жанейро, поэтому он задержался»,— сказал агент газете «Спорт-Экспресс».

Ранее сегодня, 23 июля, журналист Вене Касагранде сообщил в Twitter, что Вендел без объяснения причин не присоединился к «Зениту». При этом, по его словам, агент игрока прибыл в Санкт-Петербург один. Эта позиция вызвала раздражение «Зенита» и бразильского клуба «Фламенго», который договаривается с руководством санкт-петербургской команды о переходе игрока, переговоры находятся под угрозой срыва, написал господин Касагранде.

25-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В прошедшем сезоне он провел за российский клуб 33 матча, отметился девятью голами и пятью результативными передачами. В составе «Зенита» Вендел трижды выигрывал чемпионат России и дважды — суперкубок России.

Эрдни Кагалтынов