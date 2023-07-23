Главный учебный корпус ОмГУ, который строится 17 лет, введут в эксплуатацию в начале 2024 года

Власти Омской области планируют ввод в эксплуатацию главного учебного корпуса Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского в 1 квартале 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Объект-долгострой. Сейчас нужно взяться за работу: завершить строительно-монтажные работы по инженерным сетям, отделочные работы и закупить недостающее оборудование»,– сообщил врио губернатора Виталий Хоценко. По его словам, помощь в этом окажет Министерство науки и высшего образования РФ.

Главный учебный корпус ОмГУ строится с 2006 года. На реализацию проекта было выделено 300 млн руб. федерального инвестиционного фонда по согласованию с Минэкономразвития, сообщал «Ъ-Сибирь».

Все работы по возведению 10-этажного каркасного здания с панорамным остеклением и вентилируемым фасадом предполагалось завершить в течение двух лет. Общая площадь главного корпуса госуниверситета – более 15 тыс. кв. м.

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Оксана Павлова