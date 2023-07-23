Тело пропавшего в Кемерово шестилетнего мальчика найдено в водоеме

В Кемерово найден мертвым шестилетний мальчик, который пропал накануне, 22 июля. Его тело обнаружено в водоеме, сообщило следственное управление СКР по Кемеровской области в Telegram.

Мальчик вышел за пределы приусадебного участка своего дома вчера вечером. Было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. Тело нашли в водоеме недалеко от дома.

Следователи осматривают место происшествия. Будут назначены в том числе судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти мальчика. Следователи также намерены установить «причины и условия, способствовавшие гибели малолетнего ребенка».