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Коммерсантъ FM
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В Кемерово пропал шестилетний ребенок

В Кемерово волонтеры, сотрудники МЧС, МВД и СКР ищут пропавшего шестилетнего мальчика. Накануне, 22 июля, ближе к вечеру он вышел за пределы приусадебного участка своего дома и не вернулся. Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка.

На место исчезновения ребенка выезжал замглавы следственного управления СКР по Кузбассу Александр Кустов. Проводятся следственные действия, «направленные на установление причин и обстоятельств исчезновения» мальчика, говорится в сообщении СКР.

В Кемеровской области продолжаются поиски трех подростков 13–15 лет в горах. В конце июня они во время спуска с горы ушли вперед группы, но к месту назначения не явились. Их ищут с использованием беспилотников.

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