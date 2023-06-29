К поискам трех подростков в горах Кузбасса подключили беспилотники

Пропавших в горах Кемеровской области подростков будут искать при помощи беспилотных летательных аппаратов. В поисковой операции принимают участие десять спасателей междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда и сотрудники полиции. Как сообщили в ГУ МВД региона, ситуация осложняется гористым характером местности.

Сообщение о безвестном исчезновении детей поступило 28 июня в дежурную часть ОМВД России по Междуреченску. Согласно информации ведомства, трое подростков — 13-летний Алексей Евсеев, 14-летний Вячеслав Корягин и 15-летний Данил Вагин — при спуске с пика Поднебесный ушли вперед группы, но к месту назначения не явились.

«Сформированы четыре группы: одна обследует тропу до Соболиного приюта, вторая — территорию от реки Малый Казыр до приюта Высокогорный, третья группа — склоны пика Поднебесный, четвертая обследует поселок Амзас, переправы и дорогу к реке Амзас»,— рассказали в ГУ МВД Кемеровской области.

По данным спасателей, сотовая связь на этой территории отсутствует.

Лолита Белова, Новосибирск