Фестиваль уличной еды Street Food Russia открылся в Заречном

В Заречном (Свердловская область) начался фестиваль уличной еды Street Food Russia, в рамках которого представлены десятки стритфуд-проектов, организованы мастер-классы и показ короткометражных фильмов под открытым небом. Фестиваль будет работать два дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фестиваль уличной еды Street Food Russia в Заречном Фото: Елизавета Хохлова Фестиваль уличной еды Street Food Russia в Заречном Фото: Елизавета Хохлова Фестиваль уличной еды Street Food Russia в Заречном Фото: Елизавета Хохлова Фестиваль уличной еды Street Food Russia в Заречном Фото: Елизавета Хохлова Фестиваль уличной еды Street Food Russia в Заречном Фото: Елизавета Хохлова Фестиваль уличной еды Street Food Russia в Заречном Фото: Елизавета Хохлова Фестиваль уличной еды Street Food Russia в Заречном Фото: Елизавета Хохлова Следующая фотография 1 / 7 Фестиваль уличной еды Street Food Russia в Заречном Фото: Елизавета Хохлова Фестиваль уличной еды Street Food Russia в Заречном Фото: Елизавета Хохлова Фестиваль уличной еды Street Food Russia в Заречном Фото: Елизавета Хохлова Фестиваль уличной еды Street Food Russia в Заречном Фото: Елизавета Хохлова Фестиваль уличной еды Street Food Russia в Заречном Фото: Елизавета Хохлова Фестиваль уличной еды Street Food Russia в Заречном Фото: Елизавета Хохлова Фестиваль уличной еды Street Food Russia в Заречном Фото: Елизавета Хохлова

Шеф-повара отобрали лучшие образцы региональных блюд, нашли старинные рецепты и адаптировали их под привычные блюда современной и актуальной уличной еды. На Street Food Russia предлагают попробовать «разбивающую сердце» уральскую шаньгу от Уральской аутентичной кухни, строганину из пеламиды от «Лобстер Deli» — финалистов 2020 года, балтийскую корюшку от «Гнезда», башкирский кумыс и бешбармак от уфимского «Тархана», бургер с кониной от ОПГ «Хлеб-соль», кундюмы рецептуры XVI века, арзамасского гуся, испанские пончики «Чуррос Boom», дагестанские чуду и многое другое.

«Фестиваль — это попытка собрать в одном месте самые яркие проекты уличной еды со всей страны. Наша любовь к стрит-фуду заключается в трех параметрах. Первый — должно быть вкусно. Если первого параметра нет, все остальное не имеет никакого смысла. Второе — уникальный подход к блюдам. Авторы берут продукты обыкновенные, понятные, делают нечто, что потом вызывает восхищение. У каждого свой взгляд на это. Третье — упаковка. Должно быть удобно есть на улице», — рассказал руководитель фестиваля Street Food Russia Александр Заев.

Street Food Russia — движение, которое объединяет профессионалов и энтузиастов отрасли уличной еды по всей России. Фестивали проходят с 2017 года. Главной миссией проекта является — популяризация и продвижение уникальных продуктов и блюд, созданных на территории РФ. Лучшим проектам уличной еды организаторы фестиваля в Заречном вручат премию Russian Street Food Awards, победители смогут приехать на финал в Калининград.

Елизавета Хохлова