Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 16:33

Несколько десятков человек пострадали при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве

Несколько десятков человек пострадали при прорыве трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По информации «Известий», ожоги получили больше 50 человек. Позднее ТАСС со ссылкой на городские службы сообщило, что, по предварительным данным, в результата инцидента пострадали пять человек.

«Времена года»

«Времена года»

Фото: RD Group

«Времена года»

Фото: RD Group

«В ТЦ "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой, пострадали несколько десятков человек. На втором этаже есть заблокированные люди»,— сказал собеседник агентства.

В экстренных службах заявили, что сейчас медики осматривают троих пострадавших.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...