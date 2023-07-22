Несколько десятков человек пострадали при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве

Несколько десятков человек пострадали при прорыве трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По информации «Известий», ожоги получили больше 50 человек. Позднее ТАСС со ссылкой на городские службы сообщило, что, по предварительным данным, в результата инцидента пострадали пять человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Времена года»

Фото: RD Group «Времена года»

Фото: RD Group

«В ТЦ "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой, пострадали несколько десятков человек. На втором этаже есть заблокированные люди»,— сказал собеседник агентства.

В экстренных службах заявили, что сейчас медики осматривают троих пострадавших.