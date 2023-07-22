Bild: первое фестивальное выступление Tokio Hotel в Германии «пошло наперекосяк»

Во время выступления группы Tokyo Hotel на Deichbrand Festival на севере ФРГ начались технические проблемы, из-за чего группе пришлось остановить выступление на середине, сообщил таблоид Bild. Это было первое выступление коллектива на фестивале на родине, до этого Tokyo Hotel в Германии играли только сольные концерты.

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«Нам очень жаль. Мы подготовили для вас такой потрясающий сет»,— сказал Билл Каулитц, солист группы. Позже музыканты заявили: «Мы ужасно подавлены. Все сломалось, мы не могли вернуться на сцену. Вся система, все было хреново».

Bild назвал выступление группы «большим концертным провалом», но отметил, что фанаты «все равно были рады видеть своих кумиров», в особенности их обрадовало вынужденное исполнение хита «Durch den Monsun» в акустической версии. Тем не менее некоторые фанаты покинули концерт еще до объявления технического перерыва.

Сегодня, 22 июля, Tokio Hotel выступит еще раз, но уже на другом фестивале — Christopher Street Day (CSD) в Берлине. На фестивале ожидается 500 тыс. посетителей. В июле коллектив начал свой гастрольный тур в Германии с альбомом «2001», вышедшим в ноябре 2022 года.

Полина Мотызлевская