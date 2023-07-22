ФК «Урал» в первом матче сезона обыграл ЦСКА со счетом 2:1

Футбольный клуб «Урал» в матче первого тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) одержал победу над ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончилась со счетом 2:1 (1:0). За матчем на трибунах наблюдали 13,5 тыс. зрителей.

Счет на 21 минуте открыл новичок «Урала» полузащитник Тимур Аюпов. Он замкнул подачу Александра Юшина с углового. На 54 минуте Даниел Мишкич укрепил преимущество уральской команды, реализовав пенальти – 2:0.

На 62 минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный сократил отставание – 2:1.

ФК "Урал" после матча занял второе место, набрав три очка.

Матч второго тура РПЛ «Урал» проведет 29 июля: на стадионе «Екатеринбург Арена» сыграет против «Пари НН».

Виталий Красиков

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