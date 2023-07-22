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Коммерсантъ FM
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«Известия»: в России ожидается сокращение отделений банков из-за цифровизации

В России за май закрылся 191 филиал банков, причина — рост доли населения с дистанционным доступом к банковским счетам (сейчас — свыше 80%), следует из статистики Центробанка, которую проанализировали «Известия».

В ЦБ сокращение сети отделений связывают с переходом к цифровым каналам для пользования финансовыми услугами. Пользование финуслугами онлайн заменяет клиентам поход в офис банка. По данным издания, ожидается еще большее сокращение количества офисов после запуска цифрового рубля. Последний раз столь масштабное закрытие филиалов было в сентябре 2022 года: тогда были закрыты 486 офисов.

Сообщается, что с начала 2023 года Почта-банк сократил 41 офис, «Ак Барс» — 23, ОТП-банк — 26, «Ренессанс Кредит» — 15. При этом Альфа-банк с начала года увеличил число офисов на 99, до 1018, в рамках экспансии на розничный рынок.

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