«Уральские авиалинии» хотят взять в лизинг 38 самолетов МС-21

«Уральские авиалинии» подали заявку на приобретение в лизинг 38 российских самолетов МС-21, сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов. Перевозчик также выкупит часть лайнеров Airbus. Господин Скуратов добавил, что «Уральские авиалинии» получили от США разрешение на выкуп 19 из 52 лайнеров Airbus. Для этого, по его словам, будут предоставлены кредитные ресурсы РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Мы сделали заявку на 38 МС-21. По срокам — где-то 2029–2030 годы. Мы хотели в лизинг (приобретать самолеты.— "Ъ")»,— рассказал господин Скуратов (цитата по ТАСС).

Сделка по выкупу самолетов, по его словам, сейчас «в стадии решения». «Соединенные Штаты разрешили нам выкупить 19 самолетов, и Евросоюз»,— добавил Сергей Скуратов, уточнив, что ожидает принятия решения в течение ближайших трех недель (цитата по «Интерфаксу»).

После начала военной операции на Украине авиакомпаниям России запретили использовать европейские самолеты, а сданные в лизинг по старым контрактам призвали вернуть в течение месяца. Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). Правительство выделило на это 300 млрд руб.

Как стало известно «Ъ», стоимость нового российского самолета МС-21 с поставкой в 2028–2030 годах оценивается в 4,3–4,6 млрд руб. Такое предложение Государственная транспортная лизинговая компания направила авиакомпаниям, не входящим в «Аэрофлот». Это дороже, чем аналоги от Airbus и Boeing, хотя в цене учтены субсидии из Фонда национального благосостояния.

Подробности — в материале «Ъ» «МС-21 взлетел в цене».

Лаура Кеффер