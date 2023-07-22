Чем известен Антон Черепенников

22 июля из-за проблем с сердцем скончался глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников. Биография предпринимателя — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Черепенников

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Антон Черепенников

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Антон Андреевич Черепенников родился 7 мая 1983 года в Москве. В 2005 году окончил Московский государственный строительный университет.

В том же году начал заниматься импортом телефонов Blackberry и установкой защищенного беспроводного доступа к электронной почте и корпоративным информационным ресурсам. Был известен как киберспортсмен, участвовал в соревнованиях по Counter-Strike и Quake, занимался менеджментом киберспортивных команд — сначала Team1, затем forZe. В 2010 году в составе команды Iron Will стал бронзовым призером турнира по Counter-Strike WCG RU Preliminaries.

В 2011 году на базе клуба Iron Will возродил киберспортивную команду Virtus.pro. В 2014-м на базе IT-бизнеса создал компанию «Основа Лаб». В 2015 году объединил киберспортивные активы в холдинг ESforce, также приобрел компанию «Малвин системс» и объединил ее с «Основой Лаб» в группу «Цитадель», занимавшуюся разработкой ПО в сфере информационной безопасности. В 2016 году приобрел «МФИ софт» и создал компанию «Форпост», занимавшуюся системной интеграцией.

В 2017 году открыл в Москве один из крупнейших киберспортивных стадионов Европы — Yota Arena. В 2018-м продал ESforce Mail.ru Group за $100 млн, вместе с «Ростехом» создал научно-производственную компанию «Криптонит», занимавшуюся разработками в области криптографии, квантовых вычислений, машинного обучения, блокчейна и телекоммуникаций.

В декабре 2018 года учредил «ИКС Холдинг», в который перенес свои IT-активы. В 2019-м приобрел разработчика биллинговых систем «Петер-сервис», а также компанию Yadro, специализирующуюся на производстве серверов.

В 2020 году передал USM 100% «ИКС Холдинга» в обмен на 10% «ЮэСэМ Телеком». В 2020–2022 годах был операционным директором «ЮэСэМ Телекома», ему принадлежало 10% в компании. В марте 2022-го вышел из состава компании и выкупил у нее «ИКС Холдинг».