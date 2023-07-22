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Коммерсантъ FM
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Economic Times: представители G20 по энергетике не согласовали коммюнике из-за разногласий по Украине

Представители стран G20 на встрече рабочей группы по энергетическому переходу не смогли согласовать итоговый документ, в том числе из-за разногласий по Украине, сообщила The Economic Times. Переговоры прошли 19–20 июля. Сегодня, 22 июля, в Гоа итоги переговорам подведут профильные министры стран G20.

Источники газеты рассказали, что перед встречей министров было согласовано около 60% текста коммюнике. Разногласия остаются по вопросу классификации водородного топлива. Также нет консенсуса по абзацу с осуждением «агрессии России против Украины», против которого выступили представители РФ и Китая. В случае отсутствия коммюнике может быть опубликовано лишь резюме встречи.

На этой неделе аналогичная проблема возникла на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20. По итогам саммита, прошедшего в индийском Гуджарате 17–18 июля, не удалось согласовать итоговое заявление из-за мнений Китая и России. Москва, в частности, отмежевалась от статуса документа как итогового из-за несогласия с содержанием ряда пунктов.

Лаура Кеффер

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