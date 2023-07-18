Главы Минфинов и управляющие ЦБ G20 не согласовали совместное заявление из-за разногласий по Украине

В индийском Гуджарате состоялась встреча министров финансов и управляющих центральными банками G20. Финансовый саммит прошел 17–18 июля. По его завершении был выпущен итоговый документ и резюме председательствующей стороны (pdf).

В нем отдельно отмечены мнения Китая и России. Пекин заявил, что финансовый саммит G20 не является подходящим форумом для обсуждения геополитических вопросов. Москва отмежевалась от статуса документа как итогового из-за несогласия с содержанием ряда пунктов, сказано в примечаниях к документу.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на индийских официальных лиц сообщало, что финансовая встреча G20 завершится без совместного заявления из-за разногласий между крупными державами по поводу военного конфликта на Украине.

Большинство западных стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию, настаивали на решительном осуждении России и конфликта на Украине, в то время как Россия и Китай выступали против любого подобного шага, рассказал индийский правительственный чиновник на условиях анонимности.

Индия заняла пост председателя G20 в декабре 2022 года.

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Мария Федотова