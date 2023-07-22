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Безмэрно признательны

Количество чиновников в администрации Перми может сократиться

По данным «Ъ-Прикамье», после перераспределения ряда полномочий мэрии Перми на краевой уровень число сотрудников городской администрации может сократиться. По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, речь может идти об общем количестве около 500 чиновников. В мэрии Перми и краевом правительстве эту цифру не подтверждают. Собеседники «Ъ-Прикамье» предполагают также, что в мэрии может поменяться большинство заместителей главы Перми. Часть освободившихся вакансий якобы могут занять главы районов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», краевые власти после смены мэра региональной столицы совместно с администрацией Перми разрабатывают новую структуру мэрии. По данным сразу нескольких собеседников «Ъ-Прикамье», знакомых с ситуацией, структуру городской администрации планируется привести в соответствие структуре краевого правительства, а также исключить дублирующий функционал.

Кроме того, региональные власти планируют забрать с городского уровня ряд значимых полномочий: земельные отношения, теплоснабжение и водоснабжение, образование, торговую деятельность и рекламу, обращение с отходами, а также погребение и похоронное дело, поэтому отпадает необходимость в таком количестве чиновников. По информации одного из собеседников, краевые власти считают, что в горадминистрации можно безболезненно сократить до 500 чиновников (общая численность — 1,7–1,8 тыс. человек).

По словам источника «Ъ-Прикамье» в краевом правительстве, вопросы штатной численности в связи с законопроектом о перераспределении полномочий действительно обсуждаются. Однако говорить о конкретных цифрах пока рано. «Все будет зависеть от конечной конфигурации принятого закона и объема переданных полномочий»,— отмечает собеседник. Он добавил, что законопроект будет рассматриваться депутатами в августе-сентябре, а само перераспределение планируется только с начала 2024 года.

В пресс-службе мэрии Перми заявили, что при принятии проекта закона о передаче ряда полномочий органов местного самоуправления на краевой уровень «будет проанализирована численность муниципальных служащих, необходимая к сокращению или перераспределению».

«При принятии любых решений о структурных изменениях или сокращении ставок в первую очередь учитывается целесообразность изменений. В Перми проживает более миллиона человек, к тому же это один из крупнейших по площади городов страны. Для того чтобы гарантировать высокий уровень решения вопросов местного значения и качественно исполнять свои полномочия, администрация Перми, как и администрации других “миллионников”, всегда исходит из принципа наличия минимально необходимого и достаточного количества муниципальных служащих. Поэтому при любых изменениях кадровой структуры анализируется, как это скажется на дальнейшей работе мэрии, не вызовет ли это снижения качества работы»,— пояснили в пресс-службе.

На данный момент администрация Перми осуществляет решение более 70 вопросов местного значения, включающих в себя свыше 850 задач и функций, и предоставляет более 50 видов различных муниципальных услуг.

Значительно изменится и руководящий состав мэрии. По данным «Ъ-Прикамье», будут заменены практически все заместители главы города и многие руководители районов Перми. По мнению источников, гарантированно остаются в мэрии врип Ольга Андрианова и глава аппарата Александр Молоковских, пользующийся поддержкой администрации губернатора. Отметим, что господин Молоковских сейчас также руководит функционально-целевым блоком «Общественная безопасность города». Вопрос о продолжении работы в мэрии дорожного замглавы Дмитрия Галиханова, несмотря на его поддержку со стороны вице-премьера Андрея Алякринского, еще не решен, утверждают собеседники.

Пойти на повышение могут руководитель Ленинского района Александр Русанов и глава Кировского района Михаил Борисов. Первый рассматривается на должность социального замглавы Перми. По информации «Ъ-Прикамье», продлевать контракт с действующим заместителем главы Перми по социальным вопросам Алексеем Грибановым не планируется. Господин Борисов может занять кресло коммунального вице-мэра, которое освободится после ухода из мэрии Игоря Субботина — одного из ближайших соратников бывшего главы Перми Алексея Демкина. Также, по данным информированных источников, решен вопрос об уходе из мэрии первого замглавы Эдуарда Хайруллина, он возвращается в бизнес.

В пресс-службе администрации Перми сообщили, что «оптимальное количество заместителей» определит новый градоначальник. Его планируется утвердить в августе по результатам конкурсного отбора и голосования депутатов Пермской думы. В мэрии отметили также, что ранее количество заместителей главы администрации было сокращено с девяти до шести. «Эти изменения положительно сказываются на оптимизации всех руководящих процессов в мэрии, а также ведут к сокращению лишних расходов из бюджета города»,— считают в администрации. На данный момент в администрации города семь должностей вице-мэров, включая ставку руководителя аппарата.

Политтехнолог Олег Борисенко полагает, что после завершения конкурса по отбору главы Перми и принятия закона о перераспределении полномочий между мэрией и краевым правительством численность чиновников городской администрации может существенно сократиться. «Это диктуется не только изменением законодательства, но и самой логикой момента: бюджеты сокращаются, потребность экономить возрастает, а “золотой дождь” к 300-летию Перми заканчивается. Оптимизация неизбежно коснется не только бюджетных средств, но и кадров. Конечно, после перераспределения полномочий на краевом уровне появятся новые рабочие места и часть городских чиновников среднего звена сможет перейти туда. Но начальников и на краевом уровне хватает, поэтому руководителей мэрии, скорее всего, ждут сокращения»,— считает эксперт.

Вячеслав Суханов, Константин Кадочников

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