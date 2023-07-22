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Коммерсантъ FM
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В Финском заливе затонула яхта, погиб один человек

В акватории Финского залива затонула моторная яхта Carver 41, на котором находились девять человек. Один из них был госпитализирован, он умер в больнице.

По одной из версий, причиной затопления судна 21 июля стала техническая неисправность — лопнувшая выхлопная труба судна, сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции, выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как пишет «Фонтанка», судно затонуло на траверзе южного берега Васильевского острова. Людей спасали сотрудники МЧС и экипажи проходящих рядом судов.

Леонид Уварчев

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