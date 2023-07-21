Тиньков после снятия санкций призвал российских бизнесменов «выбрать стул и сесть на него»

Бизнесмен Олег Тиньков, против которого Великобритания на днях сняла введенные в марте 2022 года санкции, заявил об исправленной ошибке. В интервью Financial Times он также упомянул оспаривающих санкции российских бизнесменов, заявив, что не понимает, как они хотят добиться их отмены и продолжать вести бизнес в России.

«Произошла ошибка. Теперь они это исправили»,— сказал господин Тиньков. Он заявил, что надеется вдохновить «российских олигархов» принять чью-либо сторону.

«Им нужно выбрать стул и сесть на него. Сидеть между двух стульев, как они это делали последние 30 лет, иметь дом в Белгравии (престижный район в Лондоне.— “Ъ”) и дружить с Путиным, больше не работает»,— сказал отказавшийся осенью 2022 года от российского гражданства Олег Тиньков.

По его словам, другие россияне, оспаривающие санкции, «хотят добиться их отмены и продолжать вести бизнес в России». «Я не понимаю, как они могут это сделать»,— недоумевает основатель Тинькофф-банка.

По состоянию на середину 2022 года, об оспаривании санкций было подано не менее 10 заявлений от российских миллиардеров. Среди заявителей — Роман Абрамович, Петр Авен, Михаил Фридман, Алексей Мордашов и другие бизнесмены из черных списков Евросоюза.

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Мария Федотова