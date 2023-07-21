Два исторических дома на Петроградской стороне стали памятниками

В перечень объектов культурного наследия регионального значения включили два бывших доходных дома Покровской, сообщили 21 июля в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

Здания расположены по адресу: Большая Зеленина улица, д. 29, лит. А и лит. Б. Последнее построили первым — в 1904 году по проекту архитектора Алексея Зазерского. Затем в 1912 году возвели второе. Проект для него разработал Александр Лишневский.

«Архитектурно-художественное решение лицевых фасадов обоих зданий сохранилось до настоящего времени с незначительными утратами. В целом объекты сохранили историческое объемно-пространственное решение, помещения с комплексной декоративно-художественной отделкой, в том числе парадная лестница»,— отметили в КГИОП.

При этом здания сохраняют свою историческую жилую функцию.

Ранее «Ъ-СПб» писал о начале демонтажных работ по сносу дворового флигеля Дома Фокина в Адмиралтейском районе, лицевой корпус которого является объектом культурного наследия.

Елизавета Цветкова

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