Фото 21.07.2023, 20:49 Лучшие фото недели Запоминающиеся кадры 17–21 июля Царский крестный ход в Екатеринбурге, пожар на полигоне в Крыму и другие снимки — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Крым. Новорожденный белый львенок в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Екатеринбург. Царский крестный ход, посвященный годовщине убийства императора Николая II и членов его семьи Фото: Коммерсантъ / Владимир Пипченко / купить фото Керчь. Приостановленное автомобильное движение по Крымскому мосту после ЧП с украинскими беспилотниками Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Санкт-Петербург. Абитуриенты сдают вступительные экзамены в вуз Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов / купить фото Крым. Горящий склад с боеприпасами на полигоне в Кировском районе Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Витебск, Белоруссия. Итальянская певица Agape держит призы за второе место на международном фестивале искусств «Славянский базар» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Москва. Люди гуляют по Красной площади после ливня Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева / купить фото Следующая фотография 1 / 7 Крым. Новорожденный белый львенок в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Екатеринбург. Царский крестный ход, посвященный годовщине убийства императора Николая II и членов его семьи Фото: Коммерсантъ / Владимир Пипченко / купить фото Керчь. Приостановленное автомобильное движение по Крымскому мосту после ЧП с украинскими беспилотниками Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Санкт-Петербург. Абитуриенты сдают вступительные экзамены в вуз Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов / купить фото Крым. Горящий склад с боеприпасами на полигоне в Кировском районе Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Витебск, Белоруссия. Итальянская певица Agape держит призы за второе место на международном фестивале искусств «Славянский базар» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Москва. Люди гуляют по Красной площади после ливня Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева / купить фото