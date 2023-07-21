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Коммерсантъ FM
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Лучшие фото недели

Запоминающиеся кадры 17–21 июля

Царский крестный ход в Екатеринбурге, пожар на полигоне в Крыму и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Крым. Новорожденный белый львенок в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе

Крым. Новорожденный белый львенок в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Екатеринбург. Царский крестный ход, посвященный годовщине убийства императора Николая II и членов его семьи

Екатеринбург. Царский крестный ход, посвященный годовщине убийства императора Николая II и членов его семьи

Фото: Коммерсантъ / Владимир Пипченко  /  купить фото

Керчь. Приостановленное автомобильное движение по Крымскому мосту после ЧП с украинскими беспилотниками

Керчь. Приостановленное автомобильное движение по Крымскому мосту после ЧП с украинскими беспилотниками

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Санкт-Петербург. Абитуриенты сдают вступительные экзамены в вуз

Санкт-Петербург. Абитуриенты сдают вступительные экзамены в вуз

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Крым. Горящий склад с боеприпасами на полигоне в Кировском районе

Крым. Горящий склад с боеприпасами на полигоне в Кировском районе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Витебск, Белоруссия. Итальянская певица Agape держит призы за второе место на международном фестивале искусств «Славянский базар»

Витебск, Белоруссия. Итальянская певица Agape держит призы за второе место на международном фестивале искусств «Славянский базар»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Москва. Люди гуляют по Красной площади после ливня

Москва. Люди гуляют по Красной площади после ливня

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

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Крым. Новорожденный белый львенок в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Екатеринбург. Царский крестный ход, посвященный годовщине убийства императора Николая II и членов его семьи

Фото: Коммерсантъ / Владимир Пипченко  /  купить фото

Керчь. Приостановленное автомобильное движение по Крымскому мосту после ЧП с украинскими беспилотниками

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Санкт-Петербург. Абитуриенты сдают вступительные экзамены в вуз

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Крым. Горящий склад с боеприпасами на полигоне в Кировском районе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Витебск, Белоруссия. Итальянская певица Agape держит призы за второе место на международном фестивале искусств «Славянский базар»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Москва. Люди гуляют по Красной площади после ливня

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

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