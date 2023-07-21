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Умер американский певец Тони Беннет

Американский певец Тони Беннет умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщила AP публицист Сильвия Вайнер. По ее словам, он умер в своем родном городе Нью-Йорке.

Тони Беннет

Тони Беннет

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Тони Беннет

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Госпожа Вайнер не уточнила агентству причину смерти господина Беннета. В 2016 году у музыканта была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Тони Беннет родился 3 августа 1926 года в Нью-Йорке. Он исполнял традиционную свинговую и поп-музыку с элементами джаза. За свою карьеру он выпустил более 70 альбомов и получил 19 премий «Грэмми», 17 из которых он был удостоен после того, как ему исполнилось 60 лет. Одним из самых известных поклонников господина Беннета был джазовый певец и актер Фрэнк Синатра. В возрасте 88 лет господин Беннет стал самым пожилым из живущих музыкантов, чей альбом (Cheek to Cheek) попал в Billboard 200. Альбом был записан совместно с певицей Леди Гагой.

Эрдни Кагалтынов

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